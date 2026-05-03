In un’intervista recente, il portiere ha condiviso alcune riflessioni sul significato di indossare la maglia della Juventus, sottolineando il senso di responsabilità e la pressione legati a questa esperienza. Ha spiegato come la storia e le aspettative della squadra influenzino ogni giocatore, evidenziando la particolare attenzione necessaria per mantenere alta la qualità delle prestazioni. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla percezione del ruolo all’interno di un club di grande rilievo.

Il “Peso” della maglia: la filosofia Juventus secondo Perin. In una recente intervista concessa a Speaker from iHeart, Mattia Perin ha analizzato con estrema lucidità cosa significhi far parte del mondo bianconero, una realtà che non ammette mezze misure. Secondo l’estremo difensore, il passaggio da una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Perin racconta il “peso” della maglia bianconera

Notizie correlate

Juventus, Perin è il punto di riferimento della difesa bianconera. Le novità in vista del match con il Genoadi Angelo CiarlettaMattia Perin è il punto di riferimento della difesa della Juventus.

Perin, clean sheet e tre punti: «Avanti». Il portiere della Juventus suona la carica dopo lo 0-1 con l’Udinese – FOTOdi Redazione JuventusNews24Perin, portiere della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro l’Udinese.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Se non hai carisma il mondo Juve ti sputa fuori: la mentalità di Perin e i gravi infortuni: Volevo smettere!; Juventus, Perin racconta: Giocare qui è un altro sport. Respiri un'esigenza di vittoria folle; Perin: Vi spiego perché dopo il primo anno alla Juventus volevo lasciare il calcio; Perin Juve, si valuta la cessione: Mattia ha questa priorità per il futuro.

Perin: Vi spiego perché dopo il primo anno alla Juventus volevo lasciare il calcioMattia Perin si è raccontato su YouTube al podcast WSA Confidential dell'agenzia World Soccer Agency che da anni cura i suoi interessi. Nel corso di questa lunga chiacchierata, ... tuttojuve.com

Il portiere della Juventus, Mattia Perini, ha raccontato quella che è la pressione per un calciatore che indossa la maglia bianconeraIl portiere della Juventus, Mattia Perini, ha raccontato quella che è la pressione per un calciatore che indossa la maglia bianconera ... calcionews24.com

Per Luciano Spalletti è “uno dei più talentuosi”. Quel che è certo è che Giovanni Ayroldi, designato per Juventus-Verona, è un arbitro… da record: ecco perché. @Calvarese_ #CalVARese #JuventusVerona #Ayroldi x.com

Per Luciano Spalletti è “uno dei più talentuosi”. Quel che è certo è che Giovanni Ayroldi, designato per Juventus-Verona, è un arbitro… da record: ecco perché. #CalVARese #JuventusVerona #Ayroldi - facebook.com facebook