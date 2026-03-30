Al Cinema Astra arriva L’Amore ai Tempi dell' Intelligenza Artificiale

Lunedì 20 aprile alle ore 21.00, il Cinema Astra di Como presenterà il film “L’Amore ai Tempi dell’Intelligenza Artificiale”. La proiezione sarà seguita da una serata dedicata a donne di ogni età, con l’obiettivo di esplorare il tema delle relazioni nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale. La proposta si rivolge a un pubblico interessato a riflettere sulle dinamiche tra umani e tecnologia.

Lunedì 20 aprile alle ore 21.00 il Cinema Astra di Como ospiterà “L’Amore ai Tempi dell’AI”, una serata dedicata a donne curiose e consapevoli di ogni età, pensata per affrontare con uno sguardo obiettivo e competente il tema delle relazioni nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale. Per la prima volta in città, il mondo del dating sarà raccontato e analizzato da professionisti provenienti da ambiti diversi, con l’obiettivo di aprire una riflessione pubblica su un tema attualissimo, spesso ancora circondato da imbarazzo, stereotipi e disinformazione. Viviamo in un tempo in cui l’Intelligenza Artificiale entra sempre più nella nostra quotidianità, ma le relazioni umane restano centrali, complesse e decisive. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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