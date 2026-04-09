Jennie Garth ha recentemente condiviso ricordi sul suo rapporto con Luke Perry durante le riprese di Beverly Hills 90210. L’attrice ha descritto il loro legame come molto forte, definendolo il suo primo vero amore. A distanza di anni, le sue parole rivivono il sentimento e l’affetto che li univa, mantenendo vivo il ricordo di quell’esperienza condivisa sul set.

A distanza di anni, il ricordo si fa vivido, quasi tangibile. Jennie Garth torna a parlare di Luke Perry. Svelando, per la prima volta, i contorni di un amore sospeso tra verità e finzione televisiva. «Sì, penso che sia stato il mio primo vero amore», dice oggi l’attrice 54enne. Un’affermazione che riporta immediatamente agli anni Novanta, quando i due erano tra i protagonisti più amati di Beverly Hills, 90210 e davano vita a una delle storie sentimentali più tormentate e amate della televisione. Oggi, mentre si prepara all’uscita del suo memoir I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention, Jennie Garth rilegge quel tempo con uno sguardo più lucido. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jennie Garth racconta il sentimento per Luke Perry ai tempi di Beverly Hills 90210: «Il mio primo vero amore». Storia di un legame speciale

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In una nuova intervista per l'uscita della sua autobiografia "I Choose Me", Jennie Garth ha rivelato aneddoti su Beverly Hills 90210 e parlato del rapporto avuto con Shannen Doherty. - facebook.com facebook