Il rogo nell’azienda di stoccaggio rifiuti 2mila tonnellate di materiale plastico bruciato | incubo nube indagini sulle cause

Un incendio ha coinvolto un’azienda di stoccaggio rifiuti, bruciando circa 2.000 tonnellate di plastica. Una colonna di fumo nero si eleva fino a 800 metri di altezza, visibile da lontano e coprendo il cielo con una nube densa. Sul posto sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali persone coinvolte o sui danni ambientali.

Pisa, 9 giugno 2026 – Il sole oscurato. La luna, in pieno giorno, che spicca da una nube nera alta 800 metri sopra Lugnano, frazione di Vicopisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo che si è poi estesa fino alla città della Torre pendente per dirigersi, per fortuna alta e meno fitta, in provincia. Maxi incendio alla DelcaEnergy, ditta di stoccaggio e trasformazione dei rifiuti. A fuoco, da ieri intorno alle 9, oltre duemila tonnellate di materiale plastico da riciclo, triturato o pressato, che brucia molto velocemente. Le fasi di contenimento. Dopo una prima fase di contenimento per evitare che le fiamme si allargassero, intorno alle 13, con due mezzi che si trovano di solito in aeroporto e che “sparano“ schiuma, è stata fatta calare la temperatura, inizialmente molto alta, per scongiurare che la nube si abbassasse creando maggiori problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Palo del Colle, incendio nell'azienda Gm service

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