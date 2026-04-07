Sabato sera di Pasqua, le squadre dei vigili del fuoco di Lodi e dei distaccamenti vicini sono intervenute in due diversi interventi per incendi che hanno coinvolto depositi di materiali e rifiuti, tra cui plastica. Nessuno è rimasto ferito durante gli interventi. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e hanno richiesto l’utilizzo di mezzi specializzati per contenere le fiamme e limitare i danni.

È stato un sabato sera pasquale di intenso lavoro per le squadre dei pompieri del Comando di Lodi e dei distaccamenti locali, chiamati a intervenire su due diversi incendi che hanno interessato depositi di materiali e rifiuti. La serata di emergenza è iniziata intorno alle 19.30 a Montanaso Lombardo. L’allarme è scattato in via dei Glicini, dove un incendio ha coinvolto un cumulo di rifiuti. Le fiamme, che minacciavano di estendersi all’area circostante, sono state domate dai vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo. Nemmeno il tempo di concludere le operazioni a Montanaso Lombardo che una nuova chiamata ha dirottato i soccorsi verso Codogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A fuoco rifiuti e materiale plastico. Nessun ferito

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