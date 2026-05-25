L’incendio si è verificato in un’azienda di materiale plastico a Villongo lunedì sera, coinvolgendo due operai che sono stati intossicati. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno collaborato con Arpa per analizzare i fumi prodotti dall’incendio, che sono stati già domati. La ditta si occupa di progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali.

L’INTERVENTO. Vigili del fuoco e Arpa alla Unigasket di Villongo nella serata di lunedì 25 maggio per monitorare la pericolosità dei fumi scaturiti da un incendio già domato nella ditta progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali. Un incendio si è sviluppato nella serata di lunedì 25 maggio, alla Unigasket di Villongo, azienda al confine con Credaro. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le fiamme avrebbero interessato un impianto collegato all’aspirazione e all’abbattimento dei fumi di stampaggio della gomma. L’allarme è scattato verso le 20 dopo che dalla zona dell’azienda si è levata una colonna di fumo denso, percepita anche nei dintorni, fino a Credaro, in particolare nella parte sud del paese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- Foto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Erbusco, fuga di ammoniaca in un’azienda: cinque operai intossicatiA Erbusco, in provincia di Brescia, cinque operai sono stati coinvolti in un incidente presso un'azienda che si occupa di lavorazione di materie...

Rogo in un'azienda: fumo e fiamme, tre operai intossicatiNel pomeriggio di martedì 12 maggio si è sviluppato un incendio in un capannone di via Traversa De Gasperi, a Collebeato.

Temi più discussi: Incendio in un’azienda agricola a Santu Lussurgiu, va in fiamme un’imballatrice; Incendio in un’azienda di rifiuti speciali a Sarezzo, allertata l’Arpa; Misinto, incendio di un macchinario in una azienda: nessun ferito; Maxi incendio nella notte in un'azienda di Prevalle: in campo 31 Vigili del fuoco e mezzi speciali.

Un grosso incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica in un'azienda di autodemolizioni di Settimo Milanese. Distrutto un capannone. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, indagini sulle cause. x.com

Incendio in un’azienda di materiale plastico a Villongo, due operai intossicati- FotoVigili del fuoco e Arpa alla Unigasket di Villongo nella serata di lunedì 25 maggio per monitorare la pericolosità dei fumi scaturiti da un incendio già domato nella ditta che tratta materie plastiche ... ecodibergamo.it

How do you run daily standup meetings? reddit

Incendio in un’azienda di Prevalle, al lavoro 31 vigili del fuoco da tutta la provinciaIl rogo è scoppiato nella notte tra sabato e domenica e per essere circoscritto e bloccato ha richiesto un grosso impegno di uomini e mezzi speciali. I tecnici di A2A hanno garantito l'acqua. Non si r ... quibrescia.it