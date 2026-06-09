Il ripascimento lungo la spiaggia ha subito ritardi quest’anno. Cingolati si sono mossi vicino ai bagnanti che prendevano il sole, senza disturbare. La giornata del 8 giugno si è aperta con una leggera brezza da nord, seguita da bonaccia. La temperatura ha raggiunto circa 30 gradi, con il mare rimasto piatto e senza onde. La presenza dei mezzi vicino alla riva ha attirato l’attenzione di alcuni bagnanti.

Giorno: 8 giugno. Leggera brezza da nord. Poi bonaccia. Termometro che viaggia intorno ai 30 gradi. Mare piatto. Acqua splendida. Sotto gli ombrelloni quattro gatti. Arenile a gimkana tra chi ha piantato già tutti gli ombrelloni e chi invece attende ancora il ripascimento. Ai lati del Genica, uno a destra e l’altro a sinistra, due grossi cingolati con ‘rimorchio’. Quello che serve per caricare la sabbia a poche decine di metri dalla riva per poi spalmarla sulla battigia. In molti casi nera perché non ossiginata e non esattamente profuma di Chanel n°5. "E’ la prima volta che capita che andiamo così lunghi in piena stagione – dice Sabina Cardinali della Cna balneari –. Ci sono stati problemi con le macchine, ma prima ancora ci sono stati problemi con i permessi da parte della Regione per cui si è andati lunghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ripascimento ’lungo’. Cingolati in spiaggia vicino a chi prende il sole: "Quest’anno ritardi"

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Parte il ripascimento a Sant'Alessio: la speranza è far riapparire la spiaggia

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