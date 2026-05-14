Ripascimento stop ai lavori a Salerno e Cetara | verifiche su materiali e ritardi

I lavori di ripascimento lungo la costa salernitana sono stati temporaneamente sospesi. Il Comune e la direzione dei lavori hanno deciso di fermare le attività nel tratto tra Pastena e Torrione, a causa di verifiche sui materiali utilizzati e di ritardi nel cronoprogramma. La decisione riguarda le operazioni di rinforzo delle spiagge, che erano in corso in quella zona. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi specifici delle verifiche.

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Si complica il programma degli interventi di ripascimento lungo la costa salernitana. A Salerno il Comune e la direzione dei lavori hanno disposto lo stop alle attività del cantiere che interessa il tratto compreso tra Pastena e Torrione. Alla base del provvedimento ci sarebbero contestazioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ripascimento: sospesi i lavori a Salerno e Cetara Salerno come un cantiere: proseguono i lavori di ripascimento e quelli sul CorsoProsegue il ripascimento Ambito II, dal Polo Nautico fino alla foce dell'Irno: anche di domenica, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano,... Argomenti più discussi: Ripascimento, stop ai lavori a Salerno e Cetara: verifiche su materiali e ritardi; Salerno, stop lavori e verifiche sulle scogliere; RIPASCIMENTO, DOPPIO STOP A CETARA E SALERNO: MATERIALI NON CONFORMI E CONTESTAZIONI ALLA DITTA; Ripascimento lumaca, stop al cantiere a Salerno. RIPASCIMENTO, DOPPIO STOP A CETARA E SALERNO: MATERIALI NON CONFORMI E CONTESTAZIONI ALLA DITTA Si complicano i lavori di ripascimento sia a Cetara che a Salerno. Nel comune costiero, la Capitaneria di Porto ha... x.com Ripascimento, il Comune di Salerno blocca il cantiereStop al cantiere del ripascimento a Torrione. Lo ha disposto il Comune di Salerno che ha chiesto la sospensione dei lavori ed è pronto a contestare alla ditta che se ne sta ... ilmattino.it