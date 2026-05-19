Ripascimento a Salerno lavori sospesi Il Comune | Materiali non conformi e ritardi nel cantiere
A Salerno i lavori di ripascimento del litorale sono stati temporaneamente sospesi. Il Comune ha comunicato che la decisione è stata presa a causa di materiali non conformi e di ritardi nell’avanzamento del cantiere. La sospensione è stata ufficializzata con un verbale datato 4 maggio 2026. La situazione ha portato a un’interruzione temporanea delle attività di recupero delle spiagge, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di ripresa.
Salerno si fermano i lavori di ripascimento del litorale. Lo rende noto il Comune attraverso una nota ufficiale con cui vengono chiarite le motivazioni dello stop al cantiere, disposto con verbale del 4 maggio 2026. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale sul proprio sito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Ripascimento, stop ai lavori a Salerno e Cetara: verifiche su materiali e ritardiSi complica il programma degli interventi di ripascimento lungo la costa salernitana.
Leggi anche: Ripascimento: sospesi i lavori a Salerno e Cetara
Cosa succede al ripascimento a Salerno? Scopri i motivi dello stop! Il Comune di Salerno ha ufficializzato la sospensione del cantiere scattata lo scorso 4 maggio Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #Shorts #eseiprotagonista #lavori #pastena #ri facebook
Ripascimento, il Comune di Salerno blocca il cantiereStop al cantiere del ripascimento a Torrione. Lo ha disposto il Comune di Salerno che ha chiesto la sospensione dei lavori ed è pronto a contestare alla ditta che se ne sta ... ilmattino.it
Salerno, stop al ripascimento tra Pastena e Torrione: cantiere sospeso a un passo dalla scadenzaContestazioni al Consorzio e verifiche tecniche: salta la data del 18 maggio. Sospesi i lavori anche a Cetara per difformità dei materiali ... infocilento.it