Ripascimento a Salerno lavori sospesi Il Comune | Materiali non conformi e ritardi nel cantiere

A Salerno i lavori di ripascimento del litorale sono stati temporaneamente sospesi. Il Comune ha comunicato che la decisione è stata presa a causa di materiali non conformi e di ritardi nell’avanzamento del cantiere. La sospensione è stata ufficializzata con un verbale datato 4 maggio 2026. La situazione ha portato a un’interruzione temporanea delle attività di recupero delle spiagge, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di ripresa.

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