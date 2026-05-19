Ripascimento a Salerno lavori sospesi Il Comune | Materiali non conformi e ritardi nel cantiere

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno i lavori di ripascimento del litorale sono stati temporaneamente sospesi. Il Comune ha comunicato che la decisione è stata presa a causa di materiali non conformi e di ritardi nell’avanzamento del cantiere. La sospensione è stata ufficializzata con un verbale datato 4 maggio 2026. La situazione ha portato a un’interruzione temporanea delle attività di recupero delle spiagge, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di ripresa.

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Salerno si fermano i lavori di ripascimento del litorale. Lo rende noto il Comune attraverso una nota ufficiale con cui vengono chiarite le motivazioni dello stop al cantiere, disposto con verbale del 4 maggio 2026. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale sul proprio sito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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