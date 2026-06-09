Il ristorante “Quanto basta” si trasforma in bistrot, con un team di ragazzi speciali in cucina e in sala. I piatti sono preparati con cura e passione, e il personale coinvolto ha competenze specifiche. La struttura si propone come un progetto che va oltre la semplice ristorazione, puntando su inclusione e formazione. Gli ospiti vengono invitati a scoprire un’offerta culinaria curata e un’esperienza che coinvolge tutto il team.

"Qui si mangia bene, sì, ma si fa anche qualcosa di molto più grande. Piatti fatti con cura, persone che ci mettono il cuore davvero e un progetto che vale la pena conoscere". Il locale Quanto Basta ha riaperto le porte alla Pieve di Cologno e lo ha fatto in una veste tutta nuova, grazie al progetto di alcune associazioni locali e di Fondazione Il Domani dell’Autismo. "I nostri ragazzi nello spettro autistico entreranno piano piano nella squadra del bistrot, lavorando fianco a fianco con personale, educatori e volontari. Saranno in cinque, forse sei. Con tantissime energie, infiniti sorrisi e tanta voglia di mettersi in gioco". Il nuovo Quanto Basta - diventato Bistrò Quanto Basta by Luna Blu - è stato inaugurato in piazza San Matteo, presentando alla comunità un progetto che parla di inclusione vera, autonomia e futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “Quanto basta” diventa bistrot. In cucina e in sala ragazzi speciali

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