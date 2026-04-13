Inclusione che diventa lavoro | a Cassino apre il bar dei ragazzi speciali
A Cassino è stato aperto un nuovo locale gestito da ragazzi con disabilità, segnando l’avvio di un progetto che coinvolge direttamente la comunità locale. L’apertura rappresenta un passo concreto verso l’integrazione lavorativa di persone con bisogni speciali, offrendo loro un’opportunità di partecipare attivamente alla vita economica e sociale del territorio. La struttura è stata inaugurata in presenza di rappresentanti istituzionali e volontari, in un momento di grande attenzione sul tema dell’inclusione.
Non un’inaugurazione qualunque, ma l’inizio di un percorso destinato a lasciare un segno nel tessuto sociale del territorio. A Cassino, in via Sferracavalli 104, ha aperto ufficialmente il bar gelateria della Cooperativa Sociale “Pietre Miliari”, un progetto che mette al centro il lavoro come.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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