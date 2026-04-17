Sì chef la cucina diventa terapia | ragazzi con autismo ai fornelli per imparare ad essere autonomi

Un nuovo progetto coinvolge giovani con autismo che partecipano a corsi di cucina, dove imparano a preparare cibi e sviluppare competenze pratiche. L'iniziativa mira a favorire l'autonomia personale e l'inclusione sociale attraverso attività pratiche e coinvolgenti. La cucina diventa così un mezzo per migliorare le capacità di gestione quotidiana e promuovere l’indipendenza dei partecipanti.

L’arte culinaria non solo come delizia del palato, ma anche come strumento terapeutico e riabilitativo cruciale per persone in difficoltà, favorendo autonomia e inclusione sociale. È stata questa l’anima del progetto “Sì chef” promosso dal Lions Club del Rubicone in collaborazione con l’Istituto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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