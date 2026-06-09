Durante la testimonianza, un testimone ha dichiarato di non aver rotto il muretto, facendo riferimento a un’impronta 33. I video di questa testimonianza sono stati diffusi online, mentre da settimane sono pubblicate intercettazioni e dichiarazioni rese ai magistrati da persone vicine al caso di Garlasco e Chiara Poggi. Le conversazioni e le prove raccolte sono oggetto di ampio dibattito sui social e sui media.

Da settimane, ormai, i media e i social sono invasi dalle trascrizioni delle intercettazioni e delle testimonianze rese ai Pm da parte delle persone che gravitano nell’orbita di Garlasco e del delitto di Chiara Poggi. Migliaia di pagine in cui ognuno sostiene la propria verità davanti al procuratore capo Fabio Napoleone e ai suoi aiutanti. Ma vedere le registrazioni video di quelle dichiarazioni divulgate da Quarta Repubblica è tutta un’altra cosa, perché fornisce lo stato d’animo di chi parla, le sue espressioni facciali, il suo umore. Per il momento, oltre a quelle di un carabiniere che resta anonimo, sono stati divulgati solamente i video delle sommarie informazioni testimoniali di Alberto Stasi e quel che colpisce è la sua totale disposizione nei confronti del procuratore Napoleone, che lo ha voluto ascoltare personalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il muretto non l’ho rotto io. Se l’impronta 33…”. I video di Stasi durante la testimonianza a Napoleone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Alberto Stasi a Pavia: «Il muretto di cinta rotto, qualcuno può aver scavalcato» – I videoIl 20 maggio 2025, Alberto Stasi è stato interrogato dal procuratore capo di Pavia.

Garlasco, per Giada Bocellari impronta 33 e nuove prove riaprono il caso: "Per Stasi richiesta di revisione"Nuove prove e un'impronta trovata nel caso di Garlasco hanno portato alla richiesta di revisione per Alberto Stasi.

Temi più discussi: Garlasco, Alberto Stasi a Pavia: Il muretto di cinta rotto, qualcuno può aver scavalcato - I video; Quarta Repubblica: Garlasco, Alberto Stasi sul pezzo di muretto rotto Video; Il muretto non l’ho rotto io. Se l’impronta 33…. I video di Stasi durante la testimonianza a Napoleone; Garlasco in Tv, l'impronta 33 e Sempio. Stasi: Avessimo avuto questo il nel 2007. Dal muretto alla cenere, i dubbi non chiariti.

#Garlasco #QuartaRepubblica #Stasi: una cosa che non mi sono mai spiegato il muretto di cinta rotto. Non l'ho rotto io e anche i CC hanno detto che non lo hanno rotto. È stato rinvenuto all'interno della villetta, non all'esterno. Se non sbaglio anche i genitori di x.com

Il muretto non l’ho rotto io. Se l’impronta 33…. I video di Stasi durante la testimonianza a NapoleoneI video di Quarta Repubblica mostrano Stasi sereno mentre risponde alle domande del procuratore capo di Pavia sul video intimo e su tutti gli aspetti chiave dell’omicidio ... ilgiornale.it

Garlasco, Stasi e l'ultimo interrogatorio: A casa di Chiara c'era il posacenere pieno, noi non fumavamo. Sempio? Non sapevo esistesseIl pezzo del muretto di cinta rotto. E l’impronta 33 che accusa Andrea Sempio. Quarta Repubblica pubblica alcuni spezzoni dell’interrogatorio di Alberto Stasi davanti al ... ilmessaggero.it