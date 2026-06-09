Il muretto non l’ho rotto io Se l’impronta 33… I video di Stasi durante la testimonianza a Napoleone
Durante la testimonianza, un testimone ha dichiarato di non aver rotto il muretto, facendo riferimento a un’impronta 33. I video di questa testimonianza sono stati diffusi online, mentre da settimane sono pubblicate intercettazioni e dichiarazioni rese ai magistrati da persone vicine al caso di Garlasco e Chiara Poggi. Le conversazioni e le prove raccolte sono oggetto di ampio dibattito sui social e sui media.
Da settimane, ormai, i media e i social sono invasi dalle trascrizioni delle intercettazioni e delle testimonianze rese ai Pm da parte delle persone che gravitano nell’orbita di Garlasco e del delitto di Chiara Poggi. Migliaia di pagine in cui ognuno sostiene la propria verità davanti al procuratore capo Fabio Napoleone e ai suoi aiutanti. Ma vedere le registrazioni video di quelle dichiarazioni divulgate da Quarta Repubblica è tutta un’altra cosa, perché fornisce lo stato d’animo di chi parla, le sue espressioni facciali, il suo umore. Per il momento, oltre a quelle di un carabiniere che resta anonimo, sono stati divulgati solamente i video delle sommarie informazioni testimoniali di Alberto Stasi e quel che colpisce è la sua totale disposizione nei confronti del procuratore Napoleone, che lo ha voluto ascoltare personalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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#Garlasco #QuartaRepubblica #Stasi: una cosa che non mi sono mai spiegato il muretto di cinta rotto. Non l'ho rotto io e anche i CC hanno detto che non lo hanno rotto. È stato rinvenuto all'interno della villetta, non all'esterno. Se non sbaglio anche i genitori di x.com
La verità sta per emergere, Alberto Stasi non ha mai mentito. Sono parole forti quelle pronunciate dall'avvocato Antonio De Rensis, da anni in prima linea nella difesa di Alberto Stasi. Una frase che riaccende il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi d facebook
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