Garlasco Alberto Stasi a Pavia | Il muretto di cinta rotto qualcuno può aver scavalcato – I video

Il 20 maggio 2025, Alberto Stasi è stato interrogato dal procuratore capo di Pavia. Durante l’interrogatorio, ha riferito che un pezzo del muretto di cinta era rotto e ha suggerito che qualcuno potrebbe aver scavalcato la recinzione. Sono stati mostrati alcuni video che evidenziano l’impronta 33, considerata un elemento di accusa nei confronti di un sospettato. I materiali sono stati diffusi da una trasmissione televisiva.

Il pezzo del muretto di cinta rotto. E l’impronta 33 che accusa Andrea Sempio. Quarta Repubblica pubblica alcuni spezzoni dell’interrogatorio di Alberto Stasi davanti al procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone che risale al 20 maggio 2025. Il fidanzato di Chiara Poggi condannato per l’omicidio di via Pascoli del 13 agosto 2007 a Garlasco parla delle indagini e della nuova accusa nei confronti di Sempio. E anche di alcune circostanze a lui non chiare. Il muro di cinta della villetta. In uno degli spezzoni Stasi dice che il muretto di cinta di casa di Chiara era rotto nel punto in cui lui ha scavalcato il giorno che ha trovato il cadavere della fidanzata. 🔗 Leggi su Open.online

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Alberto Stasi a sorpresa a Pavia per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco

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L’interrogatorio di Alberto Stasi sarà fondamentale per la revisione. #Garlasco x.com

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