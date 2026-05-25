Garlasco per Giada Bocellari impronta 33 e nuove prove riaprono il caso | Per Stasi richiesta di revisione
Nuove prove e un'impronta trovata nel caso di Garlasco hanno portato alla richiesta di revisione per Alberto Stasi. La richiesta deriva dalla comparazione di un'impronta rilevata sulla scena del crimine, considerata rilevante per il caso. Stasi ha mantenuto la sua versione dei fatti senza commentare le recenti indagini. La procura ha deciso di riaprire il procedimento, anche in seguito alle evidenze emerse, e ha presentato la domanda di revisione della condanna.
L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco, intervenendo a Quarta Repubblica ha anticipato che la difesa sta lavorando alla richiesta di revisione del processo. Bocellari ha sostenuto che le nuove indagini della procura di Pavia avrebbero messo in discussione gli elementi indiziari alla base della condanna di Stasi. Caso Garlasco, l’impronta 33 Tra i pilastri della difesa di Alberto Stasi, che porteranno alla richiesta di revisione del processo, c’è l’ormai famosa impronta 33, che nelle precedenti fasi processuali è ritenuta priva di utilità. Secondo Bocellari, invece, l’elemento sarebbe compatibile con l’autore dell’omicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco News: le Nuove Intercettazioni e l'Intervista di Sempio
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