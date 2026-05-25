Garlasco per Giada Bocellari impronta 33 e nuove prove riaprono il caso | Per Stasi richiesta di revisione

Notizia in breve

Nuove prove e un'impronta trovata nel caso di Garlasco hanno portato alla richiesta di revisione per Alberto Stasi. La richiesta deriva dalla comparazione di un'impronta rilevata sulla scena del crimine, considerata rilevante per il caso. Stasi ha mantenuto la sua versione dei fatti senza commentare le recenti indagini. La procura ha deciso di riaprire il procedimento, anche in seguito alle evidenze emerse, e ha presentato la domanda di revisione della condanna.