Scoprite le unghie aprile 2026 | colori di tendenza idee manicure e ispirazioni Pinterest per una primavera fresca e luminosa

Da amica.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e le temperature si alzano, portando con sé nuove tendenze per la cura delle unghie. Per aprile 2026 si segnalano colori vivaci e idee manicure ispirate a Pinterest, perfette per una stagione fresca e luminosa. Le persone cercano di rinnovare il proprio stile con dettagli che rispecchino il clima più caldo e solare.

Le giornate diventano sempre più lunghe, il sole sempre più caldo. La primavera è ormai arrivata e con lei la voglia di rendere luminose la nostra manicure. Le unghie aprile 2026 seguono proprio questa direzione: abbandonano le tonalità profonde dell’inverno e lasciano spazio a nuance più chiare. Dai nude amatissimi fino ai colori pastello. Le unghie primavera 2026 raccontano una femminilità fresca e spontanea, dove lo smalto diventa il nostro accessorio preferito. Scopriamo insieme le tendenze. Idee unghie aprile 2026: i colori da scegliere ora. IPA Le  idee unghie aprile 2026  trovano massima ispirazione in una palette che riflette i colori della natura nel momento del risveglio. 🔗 Leggi su Amica.it

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