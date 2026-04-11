Scoprite le unghie aprile 2026 | colori di tendenza idee manicure e ispirazioni Pinterest per una primavera fresca e luminosa

Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e le temperature si alzano, portando con sé nuove tendenze per la cura delle unghie. Per aprile 2026 si segnalano colori vivaci e idee manicure ispirate a Pinterest, perfette per una stagione fresca e luminosa. Le persone cercano di rinnovare il proprio stile con dettagli che rispecchino il clima più caldo e solare.

Le giornate diventano sempre più lunghe, il sole sempre più caldo. La primavera è ormai arrivata e con lei la voglia di rendere luminose la nostra manicure. Le unghie aprile 2026 seguono proprio questa direzione: abbandonano le tonalità profonde dell’inverno e lasciano spazio a nuance più chiare. Dai nude amatissimi fino ai colori pastello. Le unghie primavera 2026 raccontano una femminilità fresca e spontanea, dove lo smalto diventa il nostro accessorio preferito. Scopriamo insieme le tendenze. Idee unghie aprile 2026: i colori da scegliere ora. IPA Le idee unghie aprile 2026 trovano massima ispirazione in una palette che riflette i colori della natura nel momento del risveglio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Scoprite le unghie aprile 2026: colori di tendenza, idee manicure e ispirazioni Pinterest per una primavera fresca e luminosa Leggi anche: Le unghie marzo 2026 richiedono semplicità. Ecco le ispirazioni da Pinterest e le idee in tendenza da TikTok Unghie San Valentino 2026: idee romantiche e manicure di tendenza da copiare subitoDal rosso classico alle nail art minimal con cuori e finish glow, ecco le ispirazioni per una manicure perfetta per la festa degli innamorati Le... Si parla di: Quali unghie dovresti farti questo mese ? Scoprilo con il nostro test!. Unghie perlate rosa, corte e bianche: le più eleganti della primavera 2026Le unghie perlate rosa, corte e bianche della primavera 2026 portano eleganza e luce sulla punta delle dita. Scoprite le manicure più belle ... amica.it Le unghie lilla sono la nuova manicure neutra (ma non troppo) da provare in primaveraDalle versioni nude a quelle pastello, le unghie lilla introducono un accenno di colore senza portarvi troppo lontano dalla comfort zone dei neutri naturali. Per un nail look dall'eleganza discreta ma ... vogue.it