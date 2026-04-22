Con l’arrivo della primavera, le tendenze di trucco si aggiornano, portando in primo piano l’ombretto viola. Le nuove palette si caratterizzano per tonalità più leggere e luminose, ideali per la stagione. Le texture si fanno più delicate, mentre le nuance si orientano verso colori più morbidi ma ancora intensi. Questa evoluzione accompagna un cambio di stile che coinvolge anche il modo di applicare il make-up agli occhi.

L’arrivo della primavera cambia anche il nostro modo di guardarci allo specchio. Le palette si alleggeriscono, le texture diventano più luminose e le nuance si spostano verso tonalità più tenui e allo stesso tempo intense. In questo scenario, ovviamente, c’è un essential beauty che torna protagonista: parliamo dell’ ombretto viola. Non è mai sparito davvero, ma oggi lo vediamo indosso a celebrity e beauty addicted, soprattutto nelle sue versioni più delicate: lavanda, lilla, glicine. Sfumature che richiamano i fiori di stagione (glicine e lillà per primi) e che riescono a illuminare lo sguardo senza appesantirlo. L’ombretto viola diventa così una scelta intuitiva, perfetta per chi vuole uscire dalla comfort zone dei soliti nude senza rinunciare a eleganza e portabilità.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mai più senza un ombretto viola. Scoprite come applicarlo e le nuance di tendenza per la primavera 2026

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