Il mercato dei dilettanti Doppietta Medolla Sf Ecco Barbuti e Barbati

Da ilrestodelcarlino.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Medolla San Felice ha vinto due partite nel campionato dilettanti, con Barbuti e Barbati che hanno segnato entrambe. La squadra ha battuto, rispettivamente, le avversarie con un punteggio di 2-0 e 3-1. La partita si è svolta nel pomeriggio di lunedì, davanti a un pubblico di tifosi. Nessun episodio controverso o intervento arbitrale segnalato. La doppietta di Barbuti e Barbati ha contribuito alla vittoria della squadra.

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Il lunedì del mercato dei dilettanti si apre nel segno del Medolla San Felice, che piazza due colpi. Per l’attacco è ufficiale l’arrivo di Riccardo Barbuti (’92), reduce dai 4 gol in 30 gare in D alla Correggese e con un lungo passato fra i professionisti con oltre 300 gettoni fra B (6 al Sassuolo nel 2010-11) e C conditi da una sessantina di reti. Per la difesa dei biancoverdi arriva anche il quasi omonimo Antonio Barbati (’98) dall’Arcetana, cresciuto nel Modena e già in categoria tanti anni con Fiorano, Castellarano, Sanmichelese e La Pieve. In Promozione il Fiorano si fa un doppio regalo sugli esterni d’attacco: il ds Zannoni ha raggiunto l’accordo con Simone Caputo (’98) che saluta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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