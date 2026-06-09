il mercato dei dilettanti doppietta medolla sf ecco barbuti e barbati

Notizia in breve

Il Medolla San Felice ha vinto due partite nel campionato dilettanti, con Barbuti e Barbati che hanno segnato entrambe. La squadra ha battuto, rispettivamente, le avversarie con un punteggio di 2-0 e 3-1. La partita si è svolta nel pomeriggio di lunedì, davanti a un pubblico di tifosi. Nessun episodio controverso o intervento arbitrale segnalato. La doppietta di Barbuti e Barbati ha contribuito alla vittoria della squadra.