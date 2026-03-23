E’ un Medolla Sf Show Tris e fuga a più otto
CASALGRANDE 0 MEDOLLA S.F. 3 CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi, Palladini, Strozzi (46’st Bylyshi), Sabbadin, Fornari, Bonicelli, Pigoni (37’st Manfredonia), Grignani, Xhuvelaj, E. Hoxha. A disp. Cammarota, Montecchi, Lamberti, Neagu, A. Malavasi. All. La Monica-Castrianni MEDOLLA S.F.: Neri, M. Malavasi, Pastorelli, A. Hoxha, Sentieri, Leozappa, Bugneac, Covili, Guidone (45’pt Tecku), Serroukh (37’st Zanoli), Adusa. A disp. Maccarinelli, Benassi, Begni, Franco, Abusoglu, Atti. All. Semeraro Arbitro: Casali di Bologna Reti: 33’ Adusa, 10’st Tecku, 49’st Bugneac Note: ammoniti Pezzi, Sabbadin, Tecku Altri tre grandi passi per avvicinare il sogno Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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