calcio dilettanti 2 medolla sf liberato bomber adusa la solierese va su gualdi

Il Medolla San Felice ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del portiere Gibertini, confermando quanto già trapelato nei giorni scorsi. Contestualmente, è stato comunicato l’addio del bomber Adusa, che è stato liberato dalla squadra. Per quanto riguarda il reparto difensivo, si parla di un possibile arrivo di Dembacaj dal Terre, un nome che interessa diverse squadre del settore. Nel frattempo, la Solierese ha ottenuto la qualificazione contro Gualdi.

Il Medolla San Felice ha ufficializzato fra i pali Gibertini (era già fatta da qualche giorno) e come anticipato anche l’addio da bomber Adusa, che è stato liberato, per la difesa un nome forte potrebbe essere quello di Dembacaj del Terre, oggetto del desiderio di tante società. In Promozione occhio alla Solierese che oltre a Panzanato della Cdr punta nella rosa degli orange anche il centrocampista 2000 Giovanni Gualdi. Il Castelnuovo ha confermato Fontanesi, Fugallo, Gilioli e Manini. Al Formigine per la panchina oltre a Barbi ex La Pieve anche Alessandro Semeraro fresco di addio dal Medolla San Felice. Nel reggiano per la panchina del Masone è pronto l’annuncio di Paolo Vinceti, ex Bagnolese e Arcetana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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