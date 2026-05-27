Steven Spielberg torna alla grande fantascienza | rilasciato l’emozionante trailer finale di Disclosure Day
È stato diffuso il trailer finale di Disclosure Day, un nuovo film di Steven Spielberg. Il lungometraggio rappresenta il ritorno del regista alla fantascienza, un genere che ha segnato le sue opere più note. La produzione è distribuita da Universal Pictures e Amblin Entertainment. Il trailer anticipa un film di ampio respiro e coinvolgente, segnando un momento di attesa per il pubblico appassionato del genere.
Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno condiviso in rete il trailer finale di Disclosure Day, il nuovo lungometraggio che segna il grande, attesissimo ritorno del leggendario regista Steven Spielberg alle atmosfere della fantascienza pura e di ampio respiro. La diffusione del nuovo trailer dà ufficialmente il via alla fase finale della campagna di marketing globale, posizionando la pellicola come uno dei pilastri fondamentali dell’offerta cinematografica delle prossime settimane nei principali territori mondiali. Vedere per credere. Acquista ora il biglietto. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. #DisclosureDayIlFilm pic.twitter.comRaOmhSJ7se Il film vanta un cast stellare guidato da Emily Blunt e Josh O’Connor (Challengers), affiancati da Colman Domingo, Eve Hewson e Himesh Patel. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Steven Spielberg Is Hiding Disclosure Days Biggest Secret
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