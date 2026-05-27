Steven Spielberg torna alla grande fantascienza | rilasciato l’emozionante trailer finale di Disclosure Day

Notizia in breve

È stato diffuso il trailer finale di Disclosure Day, un nuovo film di Steven Spielberg. Il lungometraggio rappresenta il ritorno del regista alla fantascienza, un genere che ha segnato le sue opere più note. La produzione è distribuita da Universal Pictures e Amblin Entertainment. Il trailer anticipa un film di ampio respiro e coinvolgente, segnando un momento di attesa per il pubblico appassionato del genere.