Il Genoa vuole riscattare Baldanzi dalla Roma | trattativa aperta si parte da 10 milioni ma si punta allo sconto

Il Genoa ha avviato una trattativa con la Roma per riscattare Baldanzi. La cifra iniziale proposta è di 10 milioni di euro, con l’obiettivo di ottenere uno sconto. Il direttore sportivo del Genoa sta negoziando con il club giallorosso per definire la cessione. La trattativa è in corso e i giorni decisivi sono quelli attuali.

Sono i giorni che contano per Tommaso Baldanzi. Il Genoa vuole riscattarlo dalla Roma e il direttore sportivo Lopez sta lavorando concretamente con il club giallorosso per definire l’operazione, come riporta la Gazzetta dello Sport. La base di partenza è una cifra di 10 milioni di euro, ma il club rossoblù punta a ottenere uno sconto: i problemini fisici accusati da Baldanzi nella seconda parte della stagione, secondo la dirigenza ligure, giustificano una revisione al ribasso della valutazione. Il filo che lega Baldanzi a De Rossi: due volte lo stesso segnale. C’è una storia dentro la storia. Baldanzi fu il primo acquisto di Daniele De Rossi quando l’attuale tecnico del Genoa guidava la Roma: una scelta che all’epoca arrivò dall’ Empoli e che aveva raccontato molto delle idee di calcio dell’allenatore romano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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