Il piano di D’Amico per i 50 milioni | lo sconto Baldanzi-Genoa e il muro del Marsiglia per Greenwood

Il direttore sportivo della Roma ha come obiettivo di registrare circa 50 milioni di euro di plusvalenze entro la fine del mese, per rispettare i requisiti richiesti dalla UEFA. Tra le operazioni previste, ci sono uno sconto sul trasferimento di Baldanzi al Genoa e un intervento sul mercato per bloccare l’ingaggio di Greenwood da parte del Marsiglia. Queste mosse sono parte di un piano più ampio volto a raggiungere il target di plusvalenze richiesto dall’organismo sportivo europeo.

L’era di Tony D’Amico sulla poltrona di direttore sportivo della Roma si apre con una missione chiarissima e dai tempi strettissimi: registrare circa 50 milioni di euro di plusvalenze entro il termine del mese per soddisfare le richieste della UEFA. Sistemate le prime tessere del mosaico con gli addii ufficiali di Saud Abdulhamid (finito al Lens) e Sangaré (riscattato dall’Elche), l’attenzione del dirigente si è spostata immediatamente sulla gestione del caso Tommaso Baldanzi. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la società capitolina ha scelto di ammorbidire la propria posizione iniziale pur di sbloccare l’impasse. La Roma è infatti disposta a concedere uno sconto sul trequartista, abbassando la valutazione dai 10 milioni inizialmente previsti a 8,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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AS ROMA: Date ABBONAMENTI 26/27 e Piano PLUSVALENZE! Baldanzi-Genoa: le cifre

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