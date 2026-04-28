Il tecnico Daniele De Rossi sta lavorando alla preparazione del prossimo campionato con l'obiettivo di rafforzare la rosa del Genoa. La squadra si sta preparando per la stagione 202627, con piani precisi per il riscatto di un giovane calciatore. Le strategie di mercato e le scelte tecniche sono al centro dei preparativi in vista della prossima annata.

Daniele De Rossi ha le idee chiarissime e il suo Genoa inizia già a prendere forma in vista della stagione 202627. Con la salvezza ormai messa in cassaforte, l’allenatore romano ha iniziato a programmare il futuro insieme al direttore sportivo Diego Lopez, sottolineando la volontà di mantenere alto il livello di competitività della rosa. Il tecnico, che ha recentemente ribadito il suo forte legame con la piazza rossoblù, sta partecipando attivamente alle prime manovre per blindare i pezzi pregiati del suo scacchiere tattico. Il dossier più urgente sulla scrivania della dirigenza riguarda il futuro di Tommaso Baldanzi. Il trequartista, arrivato in prestito dalla Roma, è diventato un perno fondamentale per il gioco di De Rossi e le parti hanno già avviato i primi colloqui per discutere la sua permanenza a Marassi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Genoa, De Rossi pianifica il futuro: si punta al riscatto di Baldanzi

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