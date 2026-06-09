Il dramma di Luigi morto in scooter a pochi passi da casa | Sempre nel cuore

Notizia in breve

Un uomo di 66 anni è morto sabato scorso in un incidente stradale avvenuto in via Scuole, a circa 2 chilometri da casa. L’uomo, in scooter, è stato coinvolto in un incidente che gli è stato fatale. I funerali si terranno mercoledì 10 giugno alle 9 nella parrocchia dei santi Faustino e Giovita. La salma sarà poi sepolta nel cimitero locale.