Trovato morto a pochi passi dalle giostrine

Un uomo è stato trovato senza vita a pochi passi dalle giostrine in piazza Giovanni XXIII, a San Felice a Cancello. La scoperta è stata fatta da passanti e operatori ecologici, che hanno segnalato il corpo riverso a terra nelle vicinanze dell’area attrezzata per il parco giochi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo era deceduto. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Era riverso a terra privo di vita. E' questa la scoperta fatta dai passanti e dagli operatori ecologici, a San Felice a Cancello dove un uomo è stato ritrovato esanime nei pressi di piazza Giovanni XXIII a pochi passi dall'area attrezzata come parco giochi.Immediata l'allerta ai soccorsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it Capriolo sbranato a pochi passi dalle case: scatta l’allarme lupo in paeseAllerta lupo ad Angolo Terme, dove nelle scorse ore è stato segnalato un episodio di probabile predazione a ridosso del centro abitato. Assurdo in via Arpi: abita a pochi passi dalle strisce blu, ma non può avere l’abbonamento residentiIl suo civico non rientra tra quelli che danno diritto al pass nel Piano della sosta. Temi più discussi: È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Dentro la Notizia: Il ricordo della figlia di Giuseppe, trovato morto a Latina Video; Professionista trovato morto al porto di Scilla; Choc a Roma: neonato di 15 giorni trovato nudo tra rifiuti e 5 chili di droga. Professionista trovato morto al porto di ScillaL'uomo - farmacista a Fiumara - è stato trovato cadavere all'alba da alcuni pescatori, che poi hanno rinvenuto il suo cellulare in acqua. Nella sua utilitaria, un uovo di Pasqua e una stampella ... rainews.it Trovato morto Giuliano Arcaleni, era scomparso da alcuni giorniIl corpo dell’anziano è stato trovato sulla collina pistoiese, nei boschi di Baggio. Del caso si era occupato anche Chi l’ha visto? ... msn.com Ex campione di hockey trovato morto nel fossato: Marco Conte lascia tre figli --> https://www.nordest24.it/marco-conte-morto-fossato-breganze-indagini - facebook.com facebook Breganze, ciclista trovato morto in un fossato a Mirabella: indagini in corso. Il decesso potrebbe risalire alla serata di giovedì. Il cadavere è stato trovato da un addetto alla raccolta dei rifiuti. x.com