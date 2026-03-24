Travolta da un' auto sulla Cervese a pochi passi da casa | è in gravi condizioni al Bufalini

Da forlitoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ottantenne è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la carreggiata. Il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 Grave incidente stradale nella prima serata di lunedì lungo il tratto urbano della Cervese, nei pressi del Villaggio Bufalini. Un’ottantenne è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la carreggiata. Il fatto è avvenuto intorno alle 19.30. Nell’impatto la donna è rovinata violentemente sull’asfalto. Immediata l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Romagna Soccorso con due ambulanze e l’auto medicalizzata. La signora, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in codice di massima gravità al Trauma Center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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