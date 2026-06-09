Il patron della Recanatese ha annunciato di aver effettuato un investimento nel club, con l’obiettivo di rafforzarlo. Le voci di mercato parlano di possibili nuovi acquisti e di conferme di giocatori già presenti. Inoltre, si diffondono indiscrezioni su ingressi nella società, senza conferme ufficiali. La squadra si sta preparando per una fase di crescita, mentre le speculazioni continuano a circolare tra tifosi e addetti ai lavori.

Non ci sono solo le voci che, inevitabilmente, impazzano e si rincorrono relativamente ai possibili nuovi giocatori ed alle conferme dei "vecchi" ma i mormorii riguardano anche probabili ingressi nella compagine societaria della Recanatese. I rumours, al riguardo, narrano di uno stimato giovane commercialista del territorio e di un ingegnere, pronti a dare una mano all’attuale CdA, quantitativamente piuttosto risicato dopo le ultime uscite. Gli spifferi, è bene dirlo, provengono dalla "piazza" ed infatti il braccio destro del presidente Guzzini, ossia Andrea Tubaldi, è piuttosto abbottonato sull’argomento: "Al momento non c’è niente di concreto e di definito. Ci saranno nuovi ingressi ma, per motivi di opportunità e di rispetto delle norme, non posso aggiungere molto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il destro del patron Massimiliano Guzzini. "Recanatese al lavoro per un club più forte»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il presidente Massimiliano Guzzini. "Sempre ottimista sulla Recanatese. Adesso un nuovo progetto»Il presidente della Recanatese ha dichiarato di essere sempre ottimista riguardo alla situazione della squadra e ha annunciato l’arrivo di un nuovo...

Pnrr: il Sud corre più del Nord con PIL e lavoro in forte crescitaNegli ultimi mesi, i dati economici mostrano che il Sud sta crescendo più rapidamente del Nord in termini di PIL e occupazione, grazie a investimenti...

Si parla di: Il destro del patron Massimiliano Guzzini. Recanatese al lavoro per un club più forte.

A right-handed gesture from owner Massimiliano Guzzini. Recanatese working to build a stronger club.Non ci sono solo le voci che, inevitabilmente, impazzano e si rincorrono relativamente ai possibili nuovi giocatori ed alle conferme dei vecchi ma i mormorii riguardano anche probabili ingressi nell ... sport.quotidiano.net

Il destro del patron Massimiliano Guzzini. Recanatese al lavoro per un club più forteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net