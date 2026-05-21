Il presidente Massimiliano Guzzini Sempre ottimista sulla Recanatese Adesso un nuovo progetto

Il presidente della Recanatese ha dichiarato di essere sempre ottimista riguardo alla situazione della squadra e ha annunciato l’arrivo di un nuovo progetto. Con un fondo di risorse a disposizione, si prevedono a breve cambiamenti nell’organigramma societario. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle nuove nomine o sulle strategie che verranno adottate. La società si prepara quindi a nuove mosse per rafforzare e rilanciare il club.

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Col "tesoretto" della D in tasca dovrebbero arrivare a breve novità nell’organigramma societario della Recanatese. I pour-parler, i contatti ed in qualche caso le trattative erano in piedi da tempo, ma tutto era condizionato innanzitutto dal mantenimento della categoria. "Quando presi questa responsabilità pro-tempore – ci dice il presidente Massimiliano Guzzini – gli obiettivi erano di traghettare la squadra verso il traguardo sportivo e stiamo lavorando ad un progetto che nelle prossime settimane illustreremo. Su questa squadra io ho sempre creduto, anche nei momenti difficili. Abbiamo cercato di concretizzare tutte le nostre soluzioni e strategie per arrivare alla gara decisiva nelle migliori condizioni, alla fine abbiamo festeggiato una salvezza credo meritata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il presidente Massimiliano Guzzini. "Sempre ottimista sulla Recanatese. Adesso un nuovo progetto» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carnevale nuovo presidente della Provincia, Celentano: “Il risultato di un progetto politico solido”La sindaca di Latina commenta il risultato delle elezioni provinciali e la vittoria del candidato del centrodestra unito Federico Carnevale è stato... Arriva il Giulianova. Recanatese sempre più sola. Diminuiscono i tifosi al TubaldiTra gli innumerevoli problemi con i quali si trova a dover fare i conti attualmente la Recanatese (classifica allarmante, squadra che non vince dal... President Massimiliano Guzzini: Always optimistic about Recanatese. Now a new project.The owner retraces the latest events: We did everything we could to reach the play-offs in the best possible conditions. ... sport.quotidiano.net L'ira della Recanatese. Nessuna penalizzazione al Chieti, il presidente Guzzini: Decisione scandalosa, valutiamo di non partecipare ai playoutRECANATI Nessuna penalizzazione in classifica per il Chieti. Decisione scandalosa. Senza mezzi termini il presidente della Recanatese, Massimiliano Guzzini, descrive il verdetto del Tribunale ... corriereadriatico.it