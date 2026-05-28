Le Dolomiti e la Sardegna sono tra le mete più gettonate per i viaggi wellness dell’estate 2026, offrendo esperienze tra yoga, trattamenti ayurvedici e natura. Questi viaggi permettono di rigenerare corpo e mente attraverso percorsi sensoriali immersi in paesaggi naturali. Le destinazioni puntano a favorire il reset personale e il benessere, combinando attività di relax e contatto con ambienti naturali incontaminati.

Dalle vette delle Dolomiti alle acque cristalline della Sardegna, un viaggio sensoriale per resettare corpo e mente e ritrovare sé stessi. Abbiamo selezionato sette destinazioni d’eccellenza dove stare bene significa unire scienza, saggezza antica e natura incontaminata in un’unica esperienza rigenerante. Yoga sotterraneo in Toscana. In Toscana, il benessere scende nel sottosuolo. Grotta Giusti Thermal Spa Resort lancia i nuovi Yoga Retreat con la wellness coach Verena Riedl (14-20 maggio 2026). L’esperienza si svolge nella grotta termale naturale più grande d’Europa: un grembo di pietra e vapore dove ogni asana e ogni respiro sono amplificati dal silenzio millenario della terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I viaggi wellness sono il trend dell’estate 2026: sette mete dove rigenerare corpo e mente tra yoga, retrat ayourvedici e natura

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Prasanth Vayankathu, COMO Shambhala Ayurveda Expert

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