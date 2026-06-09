Francia e Germania si stanno preparando a interrompere la collaborazione sul progetto del caccia europeo di sesta generazione. Il programma di difesa, chiamato FCAS, sta per essere sospeso a causa di divergenze tra i due paesi coinvolti. La decisione rischia di bloccare lo sviluppo del sistema aereo futuristico, che avrebbe dovuto rappresentare un passo importante per l’industria militare europea. Nessuna delle parti ha ancora comunicato ufficialmente le prossime mosse.

Il più ambizioso programma di difesa europeo, il Future Combat Air System (FCAS) – in francese SCAF ( Système Aérien du Futur ) – è ormai sull’orlo del collasso. Dopo otto anni di trattative, veti incrociati e incomprensioni tecniche, il sogno di un caccia di sesta generazione franco-tedesco-spagnolo rischia di dissolversi definitivamente, lasciando sul terreno una voragine strategica e finanziaria da circa 100 miliardi di euro. A confermare il gelo tra i due partner principali è il Berliner Zeitung, che cita fonti governative tedesche: il cancelliere Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron avrebbero ormai preso atto dell’impossibilità di far coesistere i colossi Dassault Aviation (Francia) e Airbus Defence (Germania e Spagna). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il caccia europeo di sesta generazione non si fa: Francia e Germania pronte a divorziare

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GCAP: Il Caccia SEGRETO di Sesta Generazione che l'Italia Costruisce a Torino

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