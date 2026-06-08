Germania e Francia hanno annunciato di aver interrotto il progetto Fcas, il sistema d’arma franco-tedesco per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione. La decisione riguarda il blocco del programma congiunto, che prevedeva la realizzazione di un velivolo da combattimento di nuova generazione. La conferma è arrivata attraverso comunicati ufficiali dei due governi, senza ulteriori dettagli sulla collaborazione o le motivazioni alla base della decisione.

Germania e Francia confermano l’interruzione del progetto franco-tedesco Fcas, Future Combat Air System, per lo sviluppo di un velivolo da combattimento di sesta generazione. “Il presidente Macron e il cancelliere federale sono giunti alla valutazione condivisa che le aziende coinvolte non siano riuscite a trovare un’intesa sulla costruzione di un caccia comune “, apprende LaPresse da fonti governative tedesche. “Il cancelliere Merz ha quindi suggerito al presidente Macron di non proseguire nella costruzione di un aereo da combattimento comune”, spiegano le stesse fonti, precisando tuttavia che il “vero nucleo” del programma Fcas proseguirà come progetto europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania e Francia bloccano il progetto Fcas, no a un caccia comune di sesta generazione

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