Il Brasile fornisce l’aggiornamento sui progressi di Neymar dopo la scansione

Il Brasile ha comunicato che Neymar sta facendo progressi nel recupero da un infortunio al polpaccio, dopo aver effettuato una scansione.

2026-06-08 23:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Neymar sta facendo “buoni progressi” con il recupero da un infortunio al polpaccio, ha annunciato il Brasile. Il capocannoniere di tutti i tempi del Brasile è stato incluso nella rosa di 26 convocati per la Coppa del Mondo, prima che il 29 maggio venisse rivelato che Neymar aveva subito uno strappo muscolare di secondo grado giocando per il Santos il giorno prima dell’annuncio della squadra. Si diceva che l’infortunio lo avrebbe tenuto fuori per due o tre settimane, anche se l’allenatore Carlo Ancelotti ha successivamente dichiarato che la battuta d’arresto non avrebbe portato Neymar ad abbandonare la squadra della Coppa del Mondo. Ancelotti ha detto sabato che Neymar dovrebbe unirsi al Brasile per l’allenamento questa settimana dopo una risonanza magnetica, a condizione che abbia superato con successo quella scansione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carlo Ancelotti fornisce l’aggiornamento definitivo sullo stato degli infortuni di Neymar alla Coppa del Mondo: “Per essere chiari, Neymar sarà con noi”L’allenatore della nazionale brasiliana ha dichiarato che Neymar sarà disponibile per la partita di apertura della Coppa del Mondo, nonostante...

Convocati Brasile, l’indiscrezione sui preconvocati di Ancelotti: c’è Neymar! Anche 3 dalla Serie ADal Brasile trapelano le prime notizie sui 55 preconvocati di Carlo Ancelotti per il Mondiale 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Argomenti più discussi: Il Brasile ha espresso interesse all'acquisto di altri 20 caccia Gripen.; CBB classifica. Basket, Brasile; VNL femminile 2026: ecco le prime quattro avversarie dell’Italia di Velasco nella settimana di Brasilia; Ancelotti preoccupato per l’infortunio di Wesley mentre il Brasile valuta le opzioni difensive: le condizioni dell'esterno della Roma.

[OC] La Transizione Energetica del Brasile: Diminuzione dell'Energia Idroelettrica Mentre eolica e solare Crescono reddit