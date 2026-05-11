Convocati Brasile l’indiscrezione sui preconvocati di Ancelotti | c’è Neymar! Anche 3 dalla Serie A
Dal Brasile trapelano le prime notizie sui 55 preconvocati di Carlo Ancelotti per il Mondiale 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra i nomi che circolano ci sono Neymar e tre giocatori provenienti dalla Serie A. La lista non è ancora ufficiale e si basa su indiscrezioni provenienti da fonti nel Paese sudamericano. La selezione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.
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