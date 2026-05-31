Carlo Ancelotti fornisce l’aggiornamento definitivo sullo stato degli infortuni di Neymar alla Coppa del Mondo | Per essere chiari Neymar sarà con noi

L’allenatore della nazionale brasiliana ha dichiarato che Neymar sarà disponibile per la partita di apertura della Coppa del Mondo, nonostante l’infortunio al polpaccio subito. Ancelotti ha confermato che il giocatore sarà con la squadra durante il torneo. La comunicazione è stata fatta senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero o sulla gravità dell’infortunio. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa riguardo alle condizioni di Neymar o alle eventuali alternative.

2026-05-31 00:47:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Brasile Carlo Ancelotti dice che si aspetta che Neymar sia in forma per la gara di apertura della Coppa del Mondo nonostante l’infortunio al polpaccio. Il trequartista del Santos ha gettato nel caos i preparativi del torneo della Seleção questa settimana dopo che le analisi mediche hanno rivelato uno stiramento al polpaccio. Il momento della diagnosi ha scatenato un’enorme furia nei media brasiliani, con un’analisi approfondita sul motivo per cui a un giocatore con uno strappo muscolare è stato assegnato uno dei posti ambiti sull’aereo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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