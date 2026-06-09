il bologna si iscrive alla corsa a liberali rinforzo in arrivo per tedesco

Il Bologna ha avviato le trattative per ingaggiare Mattia Liberali, difensore classe 2002 del Catanzaro. La società emiliana ha mostrato interesse per il giocatore, che ha attirato l’attenzione di diverse squadre dopo aver concluso bene la stagione con il club calabrese. Liberali ha un passato nel settore giovanile del Milan e si sta valutando un possibile trasferimento. La trattativa è in corso, ma non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali.

L’ottimo finale di campionato vissuto con il Catanzaro ha attirato l’attenzione di diverse big nei confronti di Mattia Liberali, giovane talento della squadra calabrese con un passato nel Milan. Il Bologna ha messo nel mirino Mattia Liberali (Ansa Foto) – calciomercato.it I rossoneri hanno ceduto il cartellino del centrocampista offensivo ai giallorossi durante la scorsa estate a costo zero, mantenendo solamente una percentuale sulla prossima rivendita attorno al 50%. Sul calciatore ci sono diverse squadre italiane, dal Parma al Como, passando per Genoa e Juventus ma, stando a quanto affermato da Nicolò Schira, nelle ultime ore s tarebbe prendendo piede l’ipotesi Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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