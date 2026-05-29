Il Bologna sta valutando i candidati per la posizione di allenatore. In prima fila ci sono Tedesco e Di Francesco. La decisione sulla scelta del tecnico potrebbe influenzare le prossime mosse relative ai giocatori, in particolare per il futuro di Orsolini. La società sta analizzando le opzioni e le caratteristiche di ciascun candidato, senza ancora comunicare una decisione ufficiale. La scelta sarà comunicata a breve.

? Punti chiave Chi è il tecnico in pole position per il Bologna?. Come influirà la scelta del mister sul futuro di Orsolini?. Perché l'ingaggio di Pioli rappresenta un ostacolo per la società?. Quali sono i profili alternativi pronti a subentrare in caso di no?.? In Breve Orsolini valuta rinnovo a vita tramite l'agente comune con Eusebio Di Francesco. Tedesco è monitorato da Sartori da due anni per motivi di budget. Pioli percepisce circa tre milioni di euro netti dalla Fiorentina fino al 2028. Piani B includono Palladino, Cuesta e il tecnico Pisacane del Cagliari. Il Bologna punta a definire la nuova guida tecnica entro i prossimi tre giorni per poter pianificare il. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, corsa per il tecnico: Tedesco e Di Francesco in pole position

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domenico Tedesco in pole per la panchina del Bologna, più indietro Di FrancescoIl Bologna sta valutando i candidati per la panchina dopo aver lasciato libero l’allenatore precedente.

Leggi anche: Toto allenatore del Bologna: Di Francesco e Tedesco sono in pole. Palladino dietro, attenti a Pisacane

Temi più discussi: Bologna, Italiano sempre più lontano. Di Vaio: L'incontro con il Napoli? Non ci hanno avvertito. Corsa a tre per la panchina; Bologna, ufficiale addio Italiano. Per il Napoli torna in corsa anche Allegri; De Rossi, spunta l’ipotesi Bologna: è corsa a due con Di Francesco. Ma quella clausola col Genoa…; Bologna Raticosa 2026: il mito compie 100 anni ma ruggisce ancora e domenica 24 maggio torna.

Napoli, testa a testa Italiano-Allegri per il dopo Conte: domani Vincenzo parla con il Bologna, Max resta in corsa x.com

Qual è il miglior circuito da visitare per la prima corsa di qualcuno di persona? reddit

Bologna: Tedesco in pole per il dopo Italiano. In corsa anche Di Francesco e altri treCerto che sarebbe quanto meno curioso se il Bologna dovesse passare da Vincenzo Italiano nato in Germania, a Domenico Tedesco nato in Italia, precisamente a Rossano, in Calabria. Di sicuro nella testa ... corrieredellosport.it

Bologna, Italiano sempre più lontano. Di Vaio: L'incontro con il Napoli? Non ci hanno avvertito. Corsa a tre per la panchinaIl direttore sportivo: La scelta dell’allenatore condizionerà anche il mercato, visto che ognuno propende per giocatori con determinate caratteristiche. Su alcuni ruoli però abbiamo le idee chiare a ... corrieredibologna.corriere.it