I ’Portici’ si animano Sport cultura e socialità

I 'Portici' di Forlì sono pronti a ospitare eventi di sport, cultura e socialità durante l’estate. La zona, considerata una delle più problematiche della città, si sta preparando a trasformarsi in uno dei centri principali delle attività estive. Non sono stati specificati dettagli sui programmi o le iniziative che si svolgeranno, ma si prevede un incremento di presenze e di attività per i prossimi mesi.

La zona è critica – una delle più critiche della città – ma ora si prepara a diventare uno dei cuori pulsanti dell’estate forlivese. Piazza Orsi Mangelli, nel cuore de ‘I Portici’, martedì prossimo dalle 16 fino alle 20, ospiterà un open day che inaugurerà il calendario delle attività estive promosse nell’ambito del progetto ‘ Orsi Mangelli – Fabbrica di comunità ’, realizzato anche grazie al contributo della Regione. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Spazi Indecisi e numerose realtà del territorio, rappresenta il primo momento pubblico di attivazione condivisa della zona e segna l’avvio di un programma di animazione territoriale che proseguirà nei mesi di giugno e luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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I 'Portici' si animano. Sport, cultura e socialitàMartedì prossimo il primo open day che anticiperà i prossimi appuntamenti. La zona è anche oggetto di una riqualificazione da 142mila euro. msn.com

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