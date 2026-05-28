Area Giovani si prepara all' estate | con ' Youth Summer' laboratori sport e socialità per gli adolescenti

Da ferraratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Area Giovani ha annunciato il programma ‘Youth Summer’ per l’estate, con laboratori, attività sportive e momenti di socialità rivolti agli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. L’iniziativa si svolgerà in città durante i mesi estivi, offrendo spazi per stare insieme, sperimentare nuove attività e divertirsi. La proposta coinvolge i giovani in diverse attività pensate per il periodo estivo.

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Un'estate pensata per stare insieme, sperimentare e divertirsi: il Comune di Ferrara rilancia la propria proposta dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni che trascorreranno i mesi estivi in città. Un'età delicata, spesso esposta al rischio di isolamento, soprattutto a conclusione delle attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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