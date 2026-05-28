L’Area Giovani ha annunciato il programma ‘Youth Summer’ per l’estate, con laboratori, attività sportive e momenti di socialità rivolti agli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. L’iniziativa si svolgerà in città durante i mesi estivi, offrendo spazi per stare insieme, sperimentare nuove attività e divertirsi. La proposta coinvolge i giovani in diverse attività pensate per il periodo estivo.

Un'estate pensata per stare insieme, sperimentare e divertirsi: il Comune di Ferrara rilancia la propria proposta dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni che trascorreranno i mesi estivi in città. Un'età delicata, spesso esposta al rischio di isolamento, soprattutto a conclusione delle attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chicago prepares for summer with focus on anti-violence programs | The Point

Notizie e thread social correlati

Giovani ridefiniscono la socialità: sport e amiciziaUn’indagine di Extreme per Ringo, appartenente al Gruppo Barilla, rivela che i giovani tra i 13 e i 18 anni stanno rinnovando il modo di...

Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia: Catanzaro si prepara al Jova Summer Party 2026Jovanotti ha incontrato gli studenti dell’Università Magna Graecia a Catanzaro, annunciando che il 22 agosto si terrà una tappa del Jova Summer Party...

Argomenti più discussi: Area Giovani si prepara all'estate: con 'Youth Summer' laboratori, sport e socialità a Ferrara per i ragazzi fino ai 17 anni; Riccione: Spring Break Italy accende il Marano tra musica, sport e beach party; NEET: Nuovi Equilibri, Esperienze, Trasformazioni; A Palazzo San Giacomo la premiazione degli studenti del Righi che hanno vinto i Campionati Nazionali di Robotica 2026.

Area Giovani si prepara all'estate: con 'Youth Summer' laboratori, sport e socialità per gli adolescenti x.com

[DiMarzio] Ralf Rangnick e il Milan si sono sentiti telefonicamente negli ultimi giorni. Il profilo del tedesco è interessante. Nei colloqui tra le parti non si è parlato della panchina rossonera, ma di un ruolo ancora da definire all'interno dell'area tecnica rossonera. reddit