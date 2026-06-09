I fischi e i buuu a Trump al Madison Square Garden – Il video

Al Madison Square Garden di New York, il presidente americano è stato fischiato e contestato mentre veniva inquadrato durante l’inno nazionale. La reazione del pubblico si è manifestata con suoni di disapprovazione, evidenti durante la trasmissione del momento. Video dell’evento mostra chiaramente l’accoglienza negativa rivolta a Trump in quella occasione. La scena si è svolta davanti a un pubblico presente all’interno del palazzetto.

Il presidente americano Donald Trump è stato accolto da pesanti fischi quando è stato inquadrato al momento dell’esecuzione dell’inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon si apprestava ad assistere alla gara-3 delle Finals Nba tra i Knicks, la sua squadra, e i San Antonio Spurs. I fischi sono finiti quando l’immagine di Trump, ripreso durante il saluto militare, è sparito dal maxischermo. Secondo il resoconto del pool dei media al seguito della Casa Bianca e le foto diffuse, il tycoon era in compagnia, nella sua suite, di un gruppo di stretti collaboratori tra cui Dan Scavino, numero due dello staff, il proprietario dei Knicks e tra i finanziatori della sua compagna elettorale James Dolan, il segretario agli Interni Doug Burgum, il segretario ai Trasporti Sean Duffy e la nipote del presidente, Kai Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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Knicks Fans HIT TRUMP With WAY WORSE THAN BOOs Outside MSG!

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