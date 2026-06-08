Il Madison Square Garden ha ospitato nuovamente le finali NBA dopo 27 anni. La partita si è svolta durante la notte, attirando un grande pubblico presente all’interno del palazzetto e milioni di spettatori in televisione. La partita ha visto le squadre contendenti affrontarsi con intensità, senza che ci siano stati cambiamenti di sede o eventi straordinari oltre alla ripresa di questo appuntamento. La serata si è conclusa con una vittoria per una delle squadre in gara.

Il palazzetto di New York torna a ospitare le finali di NBA per la prima volta dopo 27 anni, e per l'occasione ci sarà pure Donald Trump Nella notte italiana tra lunedì e martedì le Finals di NBA torneranno a giocarsi al Madison Square Garden di New York, per la prima volta dopo 27 anni. La squadra di casa, i Knicks, non si qualificava alle finali del campionato di basket dal 1999. Non le vince dal 1973 e ora si gioca due partite determinanti: avendo già vinto le prime due in trasferta contro i San Antonio Spurs, le bastano “solo” altre due vittorie per prendersi il titolo. I tifosi dei Knicks sono in visibilio già da settimane, i biglietti per le due partite al Garden hanno raggiunto prezzi altissimi e ad assistere a gara-3 ci sarà pure Donald Trump, newyorkese e tifoso di vecchia data. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un’altra memorabile serata al Madison Square Garden

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