NBA Trump al Madison Square Garden | massima sicurezza per i Knicks

Notizia in breve

Per l’evento NBA al Madison Square Garden, le autorità hanno previsto misure di sicurezza rafforzate e restrizioni specifiche per i tifosi. È vietato il raduno dei sostenitori prima dell’inizio della partita, mentre all’interno dell’arena sono state adottate procedure di controllo più severe. Le restrizioni includono limitazioni sui bagagli e controlli più approfonditi all’ingresso. Queste misure sono state decise per garantire la sicurezza durante l’evento, senza ulteriori dettagli su eventuali minacce.