I 13 aerogeneratori sulle Colline Nasce il comitato di protesta | Incompatibili con il paesaggio

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un comitato di protesta è stato costituito contro il progetto di installazione di 13 aerogeneratori alti fino a 200 metri sulle Colline Pisane. Durante un’assemblea pubblica, numerose persone hanno partecipato per discutere il progetto, che prevede la costruzione di questi impianti nel paesaggio locale. I manifestanti hanno espresso opposizione, ritenendo gli aerogeneratori incompatibili con l’ambiente e il paesaggio naturale della zona. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

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In tanti per discutere nell’assemblea pubblica dedicata al progetto che prevede la realizzazione di 13 aerogeneratori alti fino a 200 metri sulle Colline Pisane. L’incontro è stato introdotto dal sindaco di Crespina Lorenzana, David Bacci, che ha illustrato le ragioni che hanno reso necessaria la convocazione dei cittadini a seguito della recente presentazione del progetto alla Regione Toscana. Bacci ha evidenziato come le amministrazioni coinvolte siano pienamente favorevoli alla transizione energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, ritenendole strumenti fondamentali per la tutela dell’ambiente e per il futuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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