Un comitato di protesta è stato costituito contro il progetto di installazione di 13 aerogeneratori alti fino a 200 metri sulle Colline Pisane. Durante un’assemblea pubblica, numerose persone hanno partecipato per discutere il progetto, che prevede la costruzione di questi impianti nel paesaggio locale. I manifestanti hanno espresso opposizione, ritenendo gli aerogeneratori incompatibili con l’ambiente e il paesaggio naturale della zona. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

In tanti per discutere nell’assemblea pubblica dedicata al progetto che prevede la realizzazione di 13 aerogeneratori alti fino a 200 metri sulle Colline Pisane. L’incontro è stato introdotto dal sindaco di Crespina Lorenzana, David Bacci, che ha illustrato le ragioni che hanno reso necessaria la convocazione dei cittadini a seguito della recente presentazione del progetto alla Regione Toscana. Bacci ha evidenziato come le amministrazioni coinvolte siano pienamente favorevoli alla transizione energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, ritenendole strumenti fondamentali per la tutela dell’ambiente e per il futuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 13 aerogeneratori sulle Colline. Nasce il comitato di protesta: "Incompatibili con il paesaggio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il progetto dell'impianto di stoccaggio di energia sulle colline preoccupa: "Intervento troppo impattante sul paesaggio"Il Sindaco ha inviato una lettera ufficiale al Ministero competente esprimendo preoccupazione riguardo a un progetto di impianto di stoccaggio di...

Rave party sulle colline a Montecatini Val di Cecina con 800 partecipanti. Il sindaco: “Bene l’intervento delle forze dell’ordine”Nelle colline dell'alta Val di Cecina, nel Pisano, si è svolto un rave party con circa 800 partecipanti, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero.