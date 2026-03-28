Il Sindaco ha inviato una lettera ufficiale al Ministero competente esprimendo preoccupazione riguardo a un progetto di impianto di stoccaggio di energia previsto sulle colline. Nella missiva, il primo cittadino segnala che l'intervento appare sovradimensionato e con un impatto troppo forte sul paesaggio locale. La comunicazione sottolinea il timore che l'installazione possa alterare significativamente l'aspetto naturale dell'area.

Un piano che prevede oltre 200 “container” di dimensioni 6 x 2,5 x 3 metri circa ciascuno, disposti in file e gruppi per un'estensione complessiva di notevole impatto visivo e territoriale Una lettera ufficiale al Ministero competente da parte del Sindaco Jamil Sadegholvaad per esprimere formale preoccupazione per un intervento considerato sovradimensionato e troppo impattante rispetto al luogo di ubicazione. Peraltro il progetto, presentato dalla società Rimini S.r.l., con sede a Milano, proponente al MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) nell'ambito della procedura di autorizzazione nazionale, insiste su un'area ad alta tutela paesaggistica e a rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Il progetto dell'impianto di stoccaggio di energia sulle colline preoccupa: "Intervento troppo impattante sul paesaggio"

Articoli correlati

Impianto agrivoltaico da 20 ettari sulle colline di Via del Tesoro: il Comitato solleva dubbi e chiede tutelaFALCONARA – Un impianto solare fotovoltaico da 9,99 MWp su un’area di circa 20 ettari, equivalenti a circa 30 campi da calcio nelle colline di via...

L’Aviazione dell’Esercito celebra 75 anni di storia, maxi esercitazione sulle colline di CorianoIl 7° reggimento “Vega” e il 66° reggimento “Trieste” hanno mostrato le capacità degli elicotteri e dei militari in scenari operativi complessi...

Altri aggiornamenti su Il progetto dell'impianto di stoccaggio...

Temi più discussi: Depurazione, presentato l’intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di Napoli Est; Efficientamento energetico della Biblioteca San Giorgio: approvato il progetto esecutivo da 1,36 milioni di euro; Ddl Stadi, confronto sulla riforma che cambia gli impianti calcistici; Abbattimento delle barriere architettoniche, Capitani: Allocate risorse soprattutto sulle scuole.

Inaugurato l’intervento di rifacimento e potenziamento dell’impianto idrovoro Isola di BovolentaDopo 11 anni di attesa oggi 27 marzo taglio del nastro dell'opera strategica alla presenza del sindaco Anna Pittarello e dei vertici del consorzio bonifica Bacchiglione. Fondamentale il finanziamento ... padovaoggi.it

Barcellona, approvato il progetto per la manutenzione della copertura del PalAlberti: intervento da 200 mila euroLa Giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato questa mattina il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del PalAlberti. L’intervento, dal valore co ... 24live.it

Dramma sfiorato davanti a una bimba di 3 anni, decisivo l’intervento immediato: «In quei momenti non si pensa, si agisce». Un gesto eroico che riaccende l’attenzione su defibrillatori e atti vandalici - facebook.com facebook

Sì, è successo davvero. Durante Inghilterra-Uruguay, Manuel Ugarte ha ricevuto due cartellini gialli a distanza di pochi minuti senza essere espulso Il centrocampista è stato ammonito per un intervento falloso e pochi minuti dopo l'arbitro gli ha di nuovo mos x.com