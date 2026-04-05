Rave party sulle colline a Montecatini Val di Cecina con 800 partecipanti Il sindaco | Bene l’intervento delle forze dell’ordine

Nelle colline dell'alta Val di Cecina, nel Pisano, si è svolto un rave party con circa 800 partecipanti, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero. L’evento si è svolto nell’area del parco eolico di Montecatini Val di Cecina. Il sindaco ha commentato positivamente l’intervento delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. La manifestazione ha attirato numerosi giovani in un’area naturale protetta.

PISA – Rave party sulle colline dell’alta Val di Cecina, nel Pisano, in particolare nell’area del Parco eolico di Montecatini Val di Cecina: almeno 800 i giovani partecipanti, provenienti dall’Italia e dall’estero. Lo ha comunicato attraverso i suoi profili social il sindaco Francesco Auriemma, precisando che il tempestivo intervento delle forze dell’ordine “ha impedito che il numero dei partecipanti fosse molto più ampio: la situazione comunque ora è sotto controllo”. E’ stato un residente della zona ad accorgersi ieri intorno alle 23 del passaggio di una carovana di decine di veicoli e a dare subito l’allarme alle forze dell’ordine che in breve tempo sono giunte sul posto cinturando la zona e impedendo l’accesso ad altre decine di veicoli che sono stati rimandati indietro anche nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Rave party sulle colline a Montecatini Val di Cecina con 800 partecipanti. Il sindaco: “Bene l’intervento delle forze dell’ordine” Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta ItaliaMONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di... Rave party abusivo a Padula: bloccate circa 100 persone, l'intervento delle forze dell'ordineStavano allestendo un rave party senza alcuna autorizzazione, questa mattina, in località Mandranello di Padula, nell’area dell’ex polveriera, ma... In 800 al rave party sulle colline toscaneMONTECATINI VAL DI CECINA: La segnalazione di un residente ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine intervenute da tutta la provincia ... toscanamedianews.it Rave party sulle colline nel Pisano con 800 giovaniE' in corso dalla notte scorsa un rave party sull colline dell'alta Val di Cecina, nel Pisano, in particolare nell'area del Parco eolico di Montecatini Val di Cecina: almeno 800 i giovani partecipanti ... ansa.it