Help2 | il rumore del mondo dentro gli studi di Abbey Road

Suoni, libri e visioni sono i temi della nuova puntata di Parliamone, con la lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Pierluigi Spagnolo ha ascoltato HELP (2), un album pubblicato nel 2026 da War Child Records. La puntata si concentra sul rumore del mondo all’interno degli studi di Abbey Road, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

Nuova puntata di Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Pierluigi Spagnolo ascolta HELP (2) (War Child Records, 2026). Ascolta la recensione. C’è qualcosa di profondamente umano in HELP(2), la compilation di inediti benefica destinata al sostegno dell’associazione War Child, che fornisce aiuto, istruzione, supporto e protezione ai bambini colpiti dai conflitti in tutto il mondo. Non solo per la causa che sostiene, ma per il modo in cui riesce a trasformare un’idea di beneficenza in un vero momento culturale. Registrato negli studi di Abbey Road Studios sotto la supervisione di James Ford, il progetto riprende lo spirito del leggendario HELP del 1995 e lo aggiorna a un presente in cui le guerre sono diventate rumore di fondo costante nei nostri , nei telegiornali, nelle vite degli altri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Sacred Stillness Before the Lord – Perpetual Adoration Live from St Benedict Abbey

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