Il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha inviato un messaggio di auguri in occasione della Pasqua durante un’intervista trasmessa da una piattaforma internazionale. Nel corso della conversazione, ha condiviso un messaggio in diverse lingue, rivolto a un pubblico globale. L’intervista è stata diffusa su Fast News Platform, senza ulteriori dettagli sulla durata o altri contenuti trattati.

Nel corso dell’intervista internazionale trasmessa da Fast News Platform, il Professore Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Perugia, ha condiviso un messaggio di profonda riflessione in occasione della Pasqua. L’intervista, condotta dall’editore Antonio Nesci insieme alla Professoressa Liliana Di Masi dell’ Universidad Nacional del Comahue, ha toccato temi cruciali come la pace, l’internazionalizzazione e il ruolo globale dell’Università degli Studi di Perugia. « La Pasqua, così come il Natale, è un momento che ha certamente un valore profondamente sacro per chi crede, ma rappresenta anche un’occasione universale di attenzione all’umano, un valore che l’Università degli Studi di Perugia deve continuare a promuovere con forza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Università degli Studi di Perugia, gli auguri del Rettore Marianelli superano i confini: un messaggio universale e multilingue per il mondo

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