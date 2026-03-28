Università degli Studi di Perugia gli auguri di Pasqua del Rettore Marianelli superano i confini | un messaggio universale e multilingue per il mondo

Il rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha inviato un messaggio di auguri di Pasqua in occasione di un’intervista internazionale trasmessa da una piattaforma di notizie. Durante l’intervista, ha espresso un pensiero di riflessione e ha condiviso un messaggio che si rivolge a un pubblico globale, utilizzando diverse lingue. La trasmissione ha raggiunto un pubblico internazionale, senza limitazioni di confine geografico.

Nel corso dell’intervista internazionale trasmessa da Fast News Platform, il Professore Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Perugia, ha condiviso un messaggio di profonda riflessione in occasione della Pasqua. L’intervista, condotta dall’editore Antonio Nesci insieme alla Professoressa Liliana Di Masi dell’ Universidad Nacional del Comahue, ha toccato temi cruciali come la pace, l’internazionalizzazione e il ruolo globale dell’Università degli Studi di Perugia. « La Pasqua, così come il Natale, è un momento che ha certamente un valore profondamente sacro per chi crede, ma rappresenta anche un’occasione universale di attenzione all’umano, un valore che l’Università degli Studi di Perugia deve continuare a promuovere con forza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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