Il 9 giugno 2026, è partita la Zingarata 2026, iniziativa organizzata dal GS AVIS Montevarchi. La manifestazione prevede un percorso in bicicletta con l’obiettivo di sensibilizzare sulla donazione del sangue. La corsa coinvolge ciclisti di diverse età che si muovono lungo un tragitto stabilito, con tappe e soste lungo il percorso. La giornata si svolge senza incidenti e con un’ampia partecipazione di pubblico e volontari.

Arezzo, 9 giugno 2026 – . Parte questa mattina da Montevarchi la Zingarata 2026, il tradizionale viaggio cicloturistico organizzato dal GS AVIS Montevarchi, un appuntamento che da quasi vent'anni unisce la passione per la bicicletta alla promozione dei valori della solidarietà e della donazione del sangue. Nel corso degli anni il gruppo ha attraversato gran parte dell'Italia, raggiungendo montagne, città d'arte e borghi storici, portando ovunque le maglie dell'AVIS e diffondendo, attraverso lo sport, un messaggio di altruismo e cittadinanza attiva. L'edizione 2026, denominata "San Marino e il Cielo del Pirata", si svilupperà su un percorso di circa 600 chilometri e oltre 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - GS AVIS Montevarchi, parte la Zingarata 2026: in bici per promuovere la donazione del sangue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionaleIl GS Avis Montevarchi ha iniziato il 2026 conquistando un titolo nazionale, a meno di un mese dall'inizio delle attività sportive.

Gs Avis Montevarchi: il 2026 parte subito con un titolo nazionaleIl Gs Avis Montevarchi ha iniziato da poco la stagione sportiva 2026, ma già si può annunciare un risultato di rilievo: la squadra ha conquistato un...

Si parla di: Avis, Festa del Donatore, domenica 7 giugno, a Castiglion Fiorentino.

Gs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionaleArezzo, 6 maggio 2026 – L’attività sportiva è iniziata da appena un mese, ma è già arrivato un risultato di prestigio assoluto: il GS AVIS Montevarchi apre il 2026 con un titolo tricolore. Dalla ... lanazione.it

G.s. Avis Montevarchi: un 2025 straordinario tra sport, solidarietà e nuovi riconoscimentiArezzo, 12 novembre 2025 – A stagione conclusa, il G.S. AVIS Montevarchi tira le somme di un 2025 davvero straordinario, un anno che ha visto la società confermarsi come una delle realtà ... lanazione.it