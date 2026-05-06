Gs Avis Montevarchi un 2026 che parte subito con un titolo nazionale

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il GS Avis Montevarchi ha iniziato il 2026 conquistando un titolo nazionale, a meno di un mese dall'inizio delle attività sportive. La squadra si è imposta in una competizione che si è svolta in una località non specificata, portando a casa il primo trofeo dell'anno. La vittoria rappresenta il primo risultato ufficiale della stagione per il club, che si prepara a continuare le proprie attività sportive con questo successo.

Arezzo, 6 maggio 2026 – L’attività sportiva è iniziata da appena un mese, ma è già arrivato un risultato di prestigio assoluto: il GS AVIS Montevarchi apre il 2026 con un titolo tricolore. Dalla trasferta in Emilia arriva infatti la notizia più importante: Giovanni Ciani si è laureato CAMPIONE ITALIANO a cronometro di categoria, nella prova disputata domenica scorsa a Monzuno, in provincia di Bologna, nell’ambito del campionato nazionale Uisp, firmando una prestazione di altissimo livello. Un risultato che assume ancora più valore considerando che la stagione è appena partita e che il GS AVIS Montevarchi è impegnato su un calendario estremamente intenso: 15 prove tra aprile e settembre, distribuite tra Toscana, Umbria e Marche.🔗 Leggi su Lanazione.it

gs avis montevarchi un 2026 che parte subito con un titolo nazionale
© Lanazione.it - Gs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionale

Notizie correlate

BMW F 450 GS, la piccola GS con manie di grandezza“Dolce paese, onde portai conforme / l’abito fiero e lo sguardo mite…” scriveva Giosuè Carducci.

Leggi anche: Bmw F 450 GS: in sella alla GS per tutti

Aggiornamenti e contenuti dedicati

avis montevarchi gs avis montevarchi unGs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionaleDalla trasferta in Emilia arriva infatti la notizia più importante: Giovanni Ciani si è laureato CAMPIONE ITALIANO a cronometro di categoria, nella prova disputata domenica scorsa a Monzuno, in ... lanazione.it

Anno di grandi soddisfazioni per il Gs Avis MontevarchiArezzo, 13 novembre 2023 – E' stato un 2023 da incorniciare per il Gs Avis Montevarchi, che in prossimità della fine dell'anno ha tracciato un bilancio dell'attività svolta da gennaio ad oggi. La ... lanazione.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.