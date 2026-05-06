Il GS Avis Montevarchi ha iniziato il 2026 conquistando un titolo nazionale, a meno di un mese dall'inizio delle attività sportive. La squadra si è imposta in una competizione che si è svolta in una località non specificata, portando a casa il primo trofeo dell'anno. La vittoria rappresenta il primo risultato ufficiale della stagione per il club, che si prepara a continuare le proprie attività sportive con questo successo.

Arezzo, 6 maggio 2026 – L’attività sportiva è iniziata da appena un mese, ma è già arrivato un risultato di prestigio assoluto: il GS AVIS Montevarchi apre il 2026 con un titolo tricolore. Dalla trasferta in Emilia arriva infatti la notizia più importante: Giovanni Ciani si è laureato CAMPIONE ITALIANO a cronometro di categoria, nella prova disputata domenica scorsa a Monzuno, in provincia di Bologna, nell’ambito del campionato nazionale Uisp, firmando una prestazione di altissimo livello. Un risultato che assume ancora più valore considerando che la stagione è appena partita e che il GS AVIS Montevarchi è impegnato su un calendario estremamente intenso: 15 prove tra aprile e settembre, distribuite tra Toscana, Umbria e Marche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gs Avis Montevarchi, un 2026 che parte subito con un titolo nazionale

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